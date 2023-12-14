Моор провел заседание оперштаба по обеспечению безопасности электроснабжения

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Тюменский губернатор провел заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, на котором поручил сформировать комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения региона.

Главная цель региональной и муниципальной власти, энергетиков – надежно обеспечить тюменцев электроэнергией в любое время года и при любой погоде, над этим предстоит работать, почеркнул Моор.

"В Тюменской области на этой неделе стояли аномальные морозы. На этом фоне появились многочисленные жалобы земляков на работу энергосистемы. Cитуация неприемлемая, и она не должна повторяться. Поставил задачу – в течение десяти дней территориальные сетевые организации и органы власти, которые задействованы в этом процессе, должны сформировать комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения в Тюменской области", - отметил Моор в своем Telegram-канале.

Губернатор пообещал, что после утверждения план обязательно будет обнародован в полном объеме.