В ТюменьАгро, который кормит огурцами и помидорами 20 регионов, запустили четвертую очередь теплиц

Самый крупный за Уралом тепличный комбинат "ТюменьАгро" увеличил производственные площади на 18 га и в целом теперь составляет 51,7 га, это позволит предприятию производить в год до 40 тысяч тонн огурцов и томатов.

С запуском четвертой очереди инвестпроекта предприятие поздравили губернатор Александр Моор, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов и Дмитрий Лашин - соучредитель холдинга "Рост", в который входит "ТюменьАгро".

Моор отметил, что "ТюменьАгро" - уникальный и отличный пример успешной реализации инвестиционного проекта в сфере АПК. Высокотехнологичное производство позволяет выращивать экологически чистые овощи, которые поставляются не только на столы тюменцев, но и жителей других регионов, обеспечивает работой около 800 человек.

Дмитрий Лашин подчеркнул, что "ТюменьАгро" ялвяется наиболее эффективным предприятием в холдинге, в производственных процессах применяются инновационные технологии и искуственный интеллект.