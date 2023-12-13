Тюменские депутаты акцентировали внимание властей на аспектах реализации программы капремонта жилых домов

Депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству обсудили с представителями администрации города и регионального фонда капитального ремонта реализацию краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюмени 2021-2023 годов.

По словам замглавы города Владимира Кильтау, в Тюменской области в программу капремонта на 2015-2053 годы включено 7 684 многоквартирных домов, почти половина из них находятся в Тюмени. В программе капремонта многоквартирников Тюмени на 2021-2023 годов свыше 2,5 тысячи конструктивов в 991 доме. На сегодня план выполнен на 91 процент, не закрытыми остаются пять крыш, однако по концу этого года ожидается достижение стопроцентного результата. С 2024 года функции Службы заказчика и технического контроля будут переданы в областной Фонд капитального ремонта. "Весь перечень работ: подготовка проектной документации, проведение аукционов, отбор подрядчиков, заключение договоров, контроль за выполнением ремонта – переходит в региональный фонд", – пояснил Владимир Кильтау, отметив, что сотрудники Службы заказчика продолжат работу в фонде.

У депутатов возник ряд принципиальных вопросов к докладчику. Так, Александр Григорьев сообщил, что несколько управляющих компаний города при подготовке к зиме заменили дорогостоящие водоподогреватели, оформили нужные документы, но субсидию не получили. "Важно, чтобы эти виды работ входили в программу и собственники не платили дважды за одно и то же – капитальный ремонт и текущее содержание", – считает депутат.

Председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов поддержал коллегу, подчеркнув серьезность проблемы, и предложил провести круглый стол с профильными специалистами, чтобы детально обсудить вопрос.

Дмитрий Елагин отметил, что есть случаи, когда горожанам отказывают в переносе ремонта дома на более ранний срок, и поинтересовался, какие шаги жильцы должны предпринять, чтобы достичь желаемого результата. Кильтау заявил, что решение принимается на основании перечня документов, в том числе заключения специализированной организации.

Александр Захаров напомнил, что задача капремонтов — привести жилой фонд в нормативное состояние и обеспечить людям комфортное проживание в домах. Он поддержал обеспокоенность Григорьева по ситуации с установкой водоподогревателей.

Дмитрий Ошурков задал вопрос о том, какие недостатки по гарантийным обязательствам в 2023 году были выявлены и насколько они серьезны. По словам Кильтау, недочеты выявляются, но они незначительны — подрядчики их должны устранить за свой счет и устраняют в течение пяти лет после сдачи объекта.

Руслану Сабирову на вопрос о качестве комплектующих и материалов ответили, что подрядчики на 90 процентов используют материалы отечественных производителей и только 10 процентов — импорт. К тому же они обязаны выполнить работы и установить оборудование согласно заранее определенным техническим характеристикам.

В ходе обсуждения капремонтов у депутатов также возник вопрос — не пострадает ли качество ремонтов и эффективность контроля и взаимодействия при передаче функции Службы заказчика и технического контроля в областной Фонд капитального ремонта. Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов выразил надежду, что изменения не повлияют на ход выполнения региональной программы. "Это позволит сократить сроки выполнения работ и оптимизировать процесс. Представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области заверил депутатов, что все работы будут завершены в срок", – заявил Дмитрий Антипов.