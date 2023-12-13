Фонд президентских грантов приглашает НКО на обучение

16:47 12 декабря 2023
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Фонд президентских грантов продолжает набор на свою самую большую обучающую программу для НКО в 2024 году — онлайн-марафон по разработке социальных проектов и заполнению заявки на конкурс.

 Марафон пройдет с 16 января по 5 марта. Прием заявок продлится до 17 декабря. С подробностями можно ознакомиться здесь.

 Опыт проведения марафонов в 2022 и 2023 годах показывает, что их выпускники побеждают в конкурсах Фонда президентских грантов в 2 раза чаще по сравнению со средней долей победителей от числа всех участников.

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