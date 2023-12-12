"Россети Тюмень" объяснили причину аварий на сетях в Тюменском районе

Жители сел Тюмеского района в соцсетях активно обсуждают работу жнергетическх компаний в связи с инцидентами на электросетях и отключениями электричества в морозы. Под одним ихз гневных комментариев компания сообщила, что спеуиалисты работают над устранением неполадок, несмотря на сорокаградусные морозы, в круглосуточном резжиме, а инциденты возникают из-за возросшей нагрузки на сеть.

"Энергетики "Россети Тюмень" продолжают работать в круглосуточном режиме. Низкая температура воздуха до -40 градусов приводит к значительному росту нагрузки на распределительную сеть. Особенно остро это ощущается в негазифицированных населенных пунктах Тюменской области, где для отопления домов используется электроэнергия. Зафиксированы случаи, когда отбор мощности превышает номинал трансформаторов от полутора до двух раз. Усугубляют ситуацию критическое превышение порога мощности территориальными сетевыми организациями", - отмечается в комментарии.

Отмечается, что особо остро проблема с энергоснабжением стоит в пригородных населенных пунктах Перевалово, Ушакова, Московский, Андреевский, Лесная Поляна и других.

При ликвидации технологических нарушений с 7 по 11 декабря в Тюменском районе энергетики заменили более 35 автоматических выключателей, более 2 500 метров провода и 14 трансформаторов, при этом все с увеличением мощности. К круглосуточной работе привлечены более 35 человек ремонтного и оперативного персонала. Задействованы 10 единиц спецтехники и 5 резервных источников электроснабжения.

Накануне энергетики "Россети Тюмень" оперативно устранили технологическое нарушение на линии электропередачи 10 кВ в селе Перевалово Тюменского района. Причиной нештатной ситуации стал перегруз питающей линии. Сила тока в момент инцидента превысила номинальное значение почти на 100 ампер. Это привело к отгоранию анкерных петель на воздушной линии 10 кВ. Специалисты заменили анкерные петли, которые соединяют участки воздушной линии 10 кВ, и ввели ЛЭП в работу. Подача электроэнергии жителям населенных пунктов Перевалово, Ушакова и Елань восстановлена.