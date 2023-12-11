В Тобольском районе на Иртыше построят причал за 400 млн рублей

17:20 11 декабря 2023
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ООО "ТВС" в 2024 году начнет строить причал в Тобольском районе, он нужен компании для решения производственных задач и оказания погрузо-разгрузочных услуг. Реализация проекта обойдется в 400 млн рублей, из них 50 млн – заем Инвестиционного агентства Тюменской области, сообщает  информцентр регионального правительства.

Отмечается, что компания более десяти лет ведет собирает и обрабатывает отходы на территории нефтегазовых месторождений Ямала и утилизирует на тобольском полигоне. Год назад предприятие занялось водными перевозками по морским и внутренним водным путям.

Реализация проекта позволит создать 19 новых рабочих мест. Инвестагентство региона окажет компании информационно-консультационное сопровождение, помощь в подготовке документов, получении разрешений, организации взаимодействия с органами власти и ресурсоснабжающими организациями.

Теги: инвестиции , Инвестиционное агентство , Тобольский район
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