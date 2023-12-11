Власти сообщили о запуске дополнительных генераторов для элекроснабжения домов в Тюменском районе и СНТ

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области сообщает, что 11 декабря для устранения проблем с электроснабжением будет привлечено дополнительное оборудование мощностью 1 МВт.
Это должно оперативно снять проблему на ближайшие морозные дни.
Для поддержания кабельной линии от подстанции Березняки (Тюмень) в работоспособном состоянии приняты решения об установке дополнительных генераторов мощности с последующим включением в линии, питающие непосредственно потребителей.
Проблемы с энергоснабжением фиксируются в Тюменском районе в направлении Московского тракта, в том числе сел Перевалово, Гусево, а также садоводческие общества областного центра.
"Вопросы наладки работы систем электроснабжения тюменской агломерации рассматриваются ежедневно в департаменте ЖКХ Тюменской области с участием представителей Главного управления МЧС по Тюменской области, Администрации города Тюмени, электросетевых компаний Россети Тюмень, СУЭНКО, Дорстрой, в случае необходимости привлекаются главы муниципальных образований", - подчеркивают в информцентре правительства ТО.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru