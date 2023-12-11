В тюменских автобусах с 1 января начнет действовать пересадочный тариф

Проезд на общественном транспорте Тюмени с 1 января будет стоить 31 рубль при оплате наличными и 30 рублей - транспортной или банковской картой, чтобы поездка с пересадкой обошлась в стоимость одного билета, нужно оплачивать проезд картой ТТС, сообщил на прямой линии глава города Руслан Кухарук.

Если говорить о возможности воспользоваться пересадочным тарифом, то это обязательно должна быть общепользовательская транспортная карта (карта "ТТС"), – пояснил Руслан Кухарук.

Глава города расказа, смогут ли тарифом воспользоваться школьники и студенты:

Для них действует льготный проезд, компенсация поездок осуществляется из городского бюджета. Ежемесячный лимит рассчитывается из количества двухразовых поездок в день (без учета воскресенья, праздничных дней и каникул). Однако если есть желание воспользоваться пересадочным тарифом, то необходимо будет дополнительно приобрести карту "ТТС".

Тюменцы могут приобрести любой удобный формат карты: пластиковая, в виде брелока или же стикер на телефон. Пополнить транспортные карты без комиссии можно как в терминалах "ТТС", так и удаленно:

- с карты любого банка по Cистеме быстрых платежей;

- через банкоматы и терминалы Сбербанка;

- посредством мобильного приложения и сервиса СбербанкOnline;

- с помощью мобильного приложения GorodPay.

Подробную информацию о месте реализации общепользовательских электронных транспортных карт и способах их пополнения можно получить по телефонам горячей линии АО "ТТС": 8-800-600-99-72, 8-800-302-13-77, +7(3452) 20-03-77 и на сайте