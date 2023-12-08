Трудоустройство инвалидов обсудили на заседании областной трехсторонней комиссии

Результаты реализации мероприятий по содействию занятости отдельных категорий граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда обсудили в Тюмени 6 декабря на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров доложил о мерах стимулирования работодателей при трудоустройстве граждан с инвалидностью как регионального, так и федерального уровня. Прежде всего это меры материального стимулирования.

В рамках регионального законодательства службой занятости предоставляются субсидии при временном трудоустройстве на созданное дополнительное рабочее место человека с инвалидностью. Общий размер субсидии, с учетом периода трудоустройства два месяца, составляет порядка 53 тысяч рублей.Еще одно из мероприятий, которое способно помочь работодателям заместить рабочее место эффективным сотрудником, это профессиональное обучение или повышение квалификации граждан с учетом требований работодателя. У службы занятости есть ряд программ и мероприятий для обучения инвалидов по востребованным на рынке труда профессиям.Директоромдепартамента отмечено, что указанные меры призваны поддержать работодателей в вопросе содействия занятости лиц с инвалидностью.