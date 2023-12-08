В Тюменской области на 15% выросло производство продуктов питания и напитков

фотобанк Правительства Тюменской области.

По итогам января-октября 2023 года рост производства пищевых продуктов в Тюменской области составил 115,4% в сопоставимых ценах к январю-октябрю 2022 года, производства напитков — 104,8%, сообщает департамент экономики ТО со ссылкой на данные Росстата.

Доля производства пищевых продуктов и напитков в объеме обрабатывающих производств в январе-октябре 2023 года составила 5,1%.

За 10 месяцев 2023 года увеличено производство основных пищевых продуктов:

- молока жидкого обработанного — на 16,6% к аналогичному периоду 2022 года (до 101,9 тыс. тонн),

- кисломолочных продуктов — на 15,8% (до 36,0 тыс. тонн),

- сливок — в 3,1 раза (до 10,2 тыс. тонн),

- мясных полуфабрикатов — на 10,1% (до 54,0 тыс. тонн),

- мяса — на 3,9 % (до 25,8 тыс. тонн),

- муки — на 3,3% (62,4 тыс. тонн),

- макаронных изделий — на 3,0% (до 3,6 тыс. тонн),

- сыров — на 2,2% (до 847,9 тонн),

- кондитерских изделий — на 0,8% (до 13,8 тыс. тонн),

- комбикормов —- на 16,4% (337,6 тыс. тонн).

Произведено воды минеральной, питьевой 106,0 млн полулитров (109,6% к январю-октябрю 2022 года).