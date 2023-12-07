В Тюменской области увеличат количество авиарейсов в труднодоступные села и деревни

Маршрутной сетью авиасообщения на 2024 год запланировано увеличение рейсов в труднодоступные населённые пункты Тюменской области с 253 до 291. Кроме того, в регулярный вертолётный маршрут "Тобольск — Вагай — Осиновская — Вершинская — Вагай — Тобольск" включена посадка в д. Малый Уват Вагайского района.

"Маршрутная сеть и расписание авиарейсов формируется по принципу достижения оптимального соотношения затрат на перевозки и максимального охвата населения, проживающего в труднодоступной местности. Эта работа ведётся в тесном взаимодействии с главами сельских поселений и районных администраций Вагайского, Нижнетавдинского и Тобольского районов. Важно, чтобы рейсы были эффективными, ведь бюджет субсидирует 98% стоимости перелёта", - подчеркнул начальник управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

Работа над маршрутной сетью ведётся постоянно. В прошлом году в неё были включены деревни Вармахли и Топкинская Тобольского района.

Решением губернатора Тюменской области Александра Моора с 2022 года полеты осуществляются на вертолетах Ми-8АМТ/МТВ, которые пришли на замену самолётам АН-2. Вертолётные перевозки гораздо надёжнее и меньше зависят от погодных условий. К тому же, вместимость вертолёта больше на 10 пассажиров.