Тюменцы решили создать Ассоциацию редевелоперов России

5 декабря в Тюмени в честь официального запуска Ассоциации редевелоперов России председатель ассоциации Сергей Колесник, известный Тюмени по ярким проектам, провел пресс-конференцию, на которой объяснил значимость такого сообщества для бизнеса.

По словам Колесника, развитие девелопмента в России происходит быстрыми темпами, однако на пути формирования общей концепции работы над проектами девелоперы допускали много ошибок, и сейчас редевелоперы исправляют их. В компании "Колесник" полагают, что создание Ассоциации редевелоперов России сыграет важную роль в формировании грамотных принципов работы в этой сфере, а ее деятельность на федеральном уровне будет способствовать развитию отрасли во всех регионах РФ.

Сергей Колесник подчеркнул, что ассоциация заинтересована в изменении восприятия и становления редевелопмента во всех городах России:

Редевелоперы начинают играть все более значимую роль в развитии городской среды. Мы создаем тренды, привносим инновации в нашу деятельность, формируем перспективную отрасль. Это происходит по всей России, но каждый видит эти изменения локально, создавая Ассоциацию мы стремимся, чтобы масштабы редевелопмента увидели совокупно по всей стране.

Руководитель АРР Денис Силин представил ассоциацию и рассказал о ее целях, задачах и перспективах: "На данный момент редевелоперы работают над проектами индивидуально, но мы надеемся, что благодаря сотрудничеству в рамках Ассоциации нам удастся разработать общие принципы работы, упростив деятельность каждого участника отрасли". Глава архитектурного бюро "А61" Дмитрий Морозов добавил, что сфера редевелопмента имеет свои проблемы, которые нельзя решить самостоятельно. Совместная работа поможет участникам решить эти проблемы и повысить культуру взаимодействия в отрасли.

Говоря о перспективах развития сферы редевеломпента в Тюмени, члены президиума полагают, что конкуренция будет расти, стоимость входа на рынок поднимется, появится больше проектов, ведь тренд развития уже задан. "Важно конкурировать не только по стоимости, но и по качеству, идее объектов. Редевелопмент — это не просто ремонт и преображение, а работа со смыслами и культурным контекстом", — отметил Морозов.

На пресс-конференции также был затронут вопрос о преимуществах редевелопмента перед девелопментом. "Сохранение исторического наследия очень важно, и редевелопмент позволяет это делать, в отличие от строительства новых объектов. За последние десятилетия Тюмень потеряла много исторических объектов из-за сноса и строительства на этих территориях новых, и это является существенной проблемой. Сегодня мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить наше наследие и возродить культурный код нашего города", — отметил гендиректор строительной компании “Капиталстройинвест” Сергей Вобликов.