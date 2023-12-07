Тюменская область раскрывает москвичам свой турпотенциал

В Тюмени состоялась деловая программа с презентацией туристического потенциала региона в рамках кросс-регионального проекта "Бизнес-миссия Москвы в Тюменскую область". В мероприятии приняли участие представители туристического профессионального сообщества Москвы и тюменского региона, федеральные эксперты гастрономического и детского образовательного туризма.

О важности сотрудничества между Тюменской областью и столицей рассказала руководитель Дирекции по региональному взаимодействию АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Анна Нефедова:

Бизнес-миссия — это эффективный формат, призванный знакомить туристическую отрасль Москвы с другими регионами. Мы обмениваемся успешными практиками для того, чтобы совместно развивать внутренний туризм. В этом ключе Тюменская область является приоритетным регионом продвижения.

По словам Нефедовой, за первое полугодие 2023 года туристический трафик из Москвы в Тюменскую область вырос на 37%, из региона в столицу - на 34 %. "Мы считаем, что это мощный результат", — подчеркнула она.

С 5 по 7 декабря участников бизнес-миссии ждет большая деловая программа с форсайт-сессиями, презентацией совместных турпродуктов и посещением объектов показа региона. Эксперты работают на различных площадках. В планах выезд по маршруту образовательных треков "Город открытий. Тюмень" с посещением разных локаций и оценкой логистики. Шеф-повара познакомятся с местной кухней и гастрономическими специалитетами в ресторациях города" рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов отметил важность образовательно-туристического проекта "Город открытий" для молодой аудитории:

У старшеклассников возникает потребность в получении информации о возможных профессиях и направлениях, поэтому образовательные маршруты могут стать региональным стандартом. Мы вовлекаем молодых людей в сферу малого и среднего бизнеса благодаря треку, посвященному предпринимательству. В свою очередь маршрут, связанный с энергетикой, поможет детям сделать выбор в пользу важного и стратегического направления.

Федеральные эксперты познакомились с туристическим потенциалом региона и поделились своими ожиданиями от участия в проекте "Бизнес-миссия Москвы в Тюменской области".

Основатель и управляющий партнер агентства маркетинговых коммуникаций PRprosto Евгения Нечитайленко считает, что в ресторациях Тюмени достаточно таких блюд, которых больше нигде не попробовать — это и традиционная сибирская кухня, и современные интерпретации от шеф-поваров. Пищевые и гастрономические привычки, которые передаются из поколения в поколение, находят свое отражение в ресторанной кухне региона. И это может стать новой точкой притяжения для туристов.

Директор Центра толерантности Еврейского музея Анна Макарчук уверена, что Тюмень – уникальный город и что образовательный трек о предпринимательстве мог осуществиться только в Тюмени:

Ни в одном из городов, представляющих проект "Город открытий", подобного маршрута нет. В ходе этого маршрута ребята смогут создать предпринимательскую идею и протестировать ее, а также проработать маркетинговую стратегию. Тюмень станет городом-лабораторией для выражения творческих идей. Мы уверены, что этот маршрут поможет детям поверить, что любые мечты осуществимы и каждому под силу изменить мир вокруг себя к лучшему.

Операционный директор ресторанного дома Maison Dellos Денис Зубатов настаивает на гастрономическом напрвлении туризма, которое сейчас набирает популярность: