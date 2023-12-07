В Тюмени откроется офис по сотрудничеству Республики Гана в России

Представители делегации Республики Гана, участвовавшие в региональном экспортном форуме, на встрече в администрации Тюмени сообщили, что их страна заинтересована в укреплении деловых связей с городом и они планируют здесь открыть офис по сотрудничеству, сообщил мэр Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для иностранцев поездка в Тюень была очень насыщенной. Помимо того что они стали участниками деловой конференции, гости знакомились с инфраструктурой города, в частности, посетили пешеходную улицу Дзержинского, Радиологический центр, Медицинский город, госпиталь "Мать и дитя", Тюменский медицинский университет.

"Западноафриканская страна заинтересована в укреплении деловых связей с нашим городом. … В своем докладе президент Совета по развитию бизнеса Ганы и России Авуку Боатенг Лоуренс дал высокую оценку Тюмени и определил областной центр как один из лучших городов для сотрудничества. В Тюмени в перспективе откроется офис по сотрудничеству Республики Гана в России. Мы договорились, что сформируем потребности Республики Гана, конкретные объемы того, что они хотели бы приобретать в Тюмени", - пояснил Руслан Кухарук.

По словам Руслана Кухарука, у Тюмени есть опыт межмуниципального международного сотрудничества и накоплен определенный опыт взаимодействия с зарубежными странами и в сфере образования, медицины, культуры.