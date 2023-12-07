В Ново-Комарово запустят автобусы

09:20 06 декабря 2023
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Жители строящегося жилого комплекса "Ново-Комарово" в Тюменском районе с 21 декабря смогут ездить в город на общественном транспорте, сейчас идет обустройство необходимой дорожной инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Моор.

С вопросами транспортной доступности жители обратились на прямую линию губернатора. Жаловались, что вынуждены от Червишевского тракта больше километра идти пешком до своих домов по проезжей дороге. 

"Вопрос с запуском общественного транспорта упирался в отсутствие условий для его работы: нет площадки для разворота автобуса. Проработали варианты выхода из этой ситуации, решили вопрос с застройщиком и всеми заинтересованными структурами. В результате застройщик нашел место для разворотной площадки и установит вдоль дороги, по которой поедет автобус, временное освещение", - сообщил Моор.

Отмечается, что остановочных комплексов будет пять. Из города в "Ново-Комарово" станет курсировать автобус большой вместимости.

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