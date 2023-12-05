Тюменская область в топ-10 зеленого рейтинга по работе с ТБО

Тюменская область заняла десятое место в "Зеленом рейтинге" регионов России по эффективности работы с твердыми коммунальными отходами, подготовленного публично-правовой компанией "Российский экологический оператор".

"Рейтинг – эффективный инструмент оценки реальных действий субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Благодарю все регионы за проделанную работу",- отметила заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Абрамченко отмтеила, что в 2023 году российские города выросли в части обработки отходов и превысили показатели 2022 года. Сегодня Россия обрабатывает 52,5% от общего объёма образуемых в стране ТКО, при этом 12% – уже утилизируются с применением самых современных технологий.

Первое место в рейтинге заняла Московская агломерация – Москва+Мообласть. На втором месте – Тульская область, которая благодаря проектам прибавила сразу пять позиций. Третье место удерживает Нижегородская область. На четвёртом месте – Ставрополье, который активно вовлечён в создание экотехнопарков в рамках экономики замкнутого цикла. И на пятом месте – Удмуртская Республика, прибавившая 12 позиций.