Тюмень устраняет последствия обильных снегопадов

За два минувших дня в Тюмени выпало 21 мм снега при норме декабря 25 мм. Только за сутки 3 декабря прирост составил 9 мм. В соответствии с погодными условиями в городе проводятся необходимые регламентные дорожные работы, сообщили в горадминистрации.

В первую очередь ведется уборка центральных улиц с высокой интенсивностью движения автомобилей и общественного транспорта. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, наземным и надземным пешеходным переходам. Снежные массы с городских улиц вывозятся на два полигона: на 9-м км Велижанского тракта и Воронинских горках. За прошедшие сутки туда отправилось около 17 тысяч кубометров снега.

Ранее глава города Руслан Кухарук сообщил, что на селекторе специалисты доложили, что сегодня рано утром сложные участки дорог, магистрали, улицы с интенсивным движением и трафиком общественного транспорта были обработаны дополнительно. Циклы уборки будут повторяться несколько раз, чтобы не допускать образования накатов. Дорожным службам поручено принять меры для очистки дорожных карманов, управляющим компаниям указано уделить внимание расчистке входных групп подъездов, пешеходных дорожек, междворовых проездов, парковок, затем приступить к очистке от снега и наледи крыш и других элементов зданий. Квартальные будут постоянно осуществлять контрольные выезды по дворам.