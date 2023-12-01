Тюменская область попросит федеральные власти индексировать пенсии инвалидам

Власти Тюменской области совместно с представителями ВОИ предложат федцентру индексировать пенсии для работающих инвалидов, чтобы мотивировать их к трудоустройству, сообщил губернатор Моор.

На сегодня в регионе работают около 9 тысяч человек, предприятия и организации активно создают для этой категории новые рабочие места, некоторые даже сверх установленной квоты, однако трудоустроиться, по словам губернатора, спешат не все: