Тюменская область попросит федеральные власти индексировать пенсии инвалидам

17:20 01 декабря 2023
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Власти Тюменской области совместно с представителями ВОИ предложат федцентру индексировать пенсии для работающих инвалидов, чтобы мотивировать их к трудоустройству, сообщил губернатор Моор.

На сегодня в регионе работают около 9 тысяч человек, предприятия и организации активно создают для этой категории новые рабочие места, некоторые даже сверх установленной квоты, однако трудоустроиться, по словам губернатора, спешат не все:

Вместе с представителями общественных организаций решили обратиться на федеральный уровень с предложением индексации пенсий для работающих инвалидов. Сегодня такую поддержку государства получают только неработающие. Из-за этого некоторые тюменцы с ограниченными возможностями здоровья не спешат трудоустраиваться. Невыгодно.

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