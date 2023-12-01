В Тюмени за 9 месяцев ввели в строй 70 многоквартирников

За девять месяцев в Тюмени введено в эксплуатацию 873 тыс. кв. м жилой площади, в том числе 70 многоквартирных домов (11 546 квартир общей жилой площадью 627,5 тыс. кв. м) и объекты ИЖС площадью 245,6 тыс. кв. м, сообщил мэр Кухарук.

Помином этого, проводилась работа и по оформлению документов на объекты соцкультбыта – выдано 17 разрешений (122,3 тыс. кв. м). Тюменские застройщики активно строят паркинги и получают разрешения на строительство объектов для хранения автомобильного транспорта: введено в эксплуатацию 23 объекта (6 856 машино-места).

Кухарук отметил, что набранные темпы строительства и ввода жилья обеспечиваются мерами господдержки, сокращением административной нагрузки и развитием инфраструктурных проектов. Что касается тенденции, то градостроительный потенциал увеличивается относительно прошлогодних показателей и с учетом действующих разрешений на строительство.