Светлана Иванова: городские депутаты держат на контроле вопросы развития ЖКХ

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Обсуждение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени на 2021-2026 годы" состоялось в рамках третьего заседания Тюменской городской думы.

Председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов сообщил, что в период действия муниципальной программы с целью улучшения технического состояния муниципального жилья города Тюмени проведен капитальный ремонт 184 муниципальных жилых помещений, нанимателям возмещены расходы за ремонт 62 жилых помещений. Выполнение программных мероприятий позволило ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны реализовать свое право на получение соцвыплаты на ремонт помещения. По итогам двух лет выплаты получили более 180 заявителей. На всех коммунальных системах (тепло-, водоснабжение) продолжается работа по снижению аварийности и потерь ресурсов. Для уменьшения аварийности на электросетях отремонтировано 144 км линий и 303 трансформаторных подстанций. В рамках газоснабжения за два года 176 льготников получили субсидию. В целом объем финансовых затрат на реализацию мероприятий по муниципальной программе превысил 2 миллиарда рублей.

Депутат Андрей Ким попросил пояснить ситуацию по теплоснабжению ряда домов на улице Чернышевского. Замглавы города Владимир Кильтау сообщил, что все мероприятия по подготовке к зиме в Тюмени проведены в полном объеме - город 14 ноября получил паспорт готовности к зиме. Что касается конкретных домов, относящихся ранее к одному из ведомств, в том числе теплосети, то “там все работает в штатном режиме, они находятся на контроле”.

Депутат Георгий Муратов отметил, что многое в обеспечении качества ЖКУ зависит от того, кто управляет домом, и предложил оценку деятельности управляющих компаний, которая ежегодно формируется в администрации города, доводить до населения. По его мнению, это позволит тюменцам принимать более осознанные решения о смене УК и понимать, как их обслуживающие компании оценивают квалифицированные специалисты.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что модернизация коммунальной инфраструктуры города ведется по нескольким направлениям. Ресурсоснабжающие организации ведут модернизацию сетей в рамках своих специализированных производственных программ, в счет арендных платежей реконструируют муниципальные сети, за счет городского бюджета меняют ветхие при дворовом благоустройстве.

Председатель гордумы Светлана Иванова, подводя итоги заседания, пояснила, что у обсуждаемой программы две основных задачи - повышение качества оказания услуг ЖКХ и улучшение условий жизни горожан. Важно, что ремонтируется муниципальное жилье, что в прошлом году 86 ветеранов получили выплаты на ремонт жилья. Ресурсоснабжающие организации планомерно ведут модернизацию сетей, в том числе при ремонте дворов. С 2017 года в городе действует концессионное соглашение, за весь период построено более 200 км сетей водоснабжения и около 150 км водоотведения. “В целом программа признана удовлетворительной по реализации. Каждый вопрос, о котором шла речь на заседании, решается не просто ради галочки - за этим стоит реальное улучшение условий жизни горожан. Вопросы развития системы ЖКХ остаются на контроле у депутатского корпуса”, - резюмировала Светлана Иванова.