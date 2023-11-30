В Тюмени проходит обучающий семинар "Региональные бренды России – новые точки роста"

Роспатент при поддержке Центра трансфера технологий Тюменского государственного университета, Торгово-Промышленной палаты Тюменской области, проводит в Тюмени обучающий семинар "Региональные бренды России – новые точки роста".

Семинар предназначен для представителей регионального бизнес-сообщества, представителей власти, научных работников, преподавателей и других заинтересованных лиц.

Специалисты Роспатента, ФИПС и ЦТТ ТюмГУ расскажут о интеллектуальной собственности в целом и таких объектах, как географическое указание (ГУ) и наименование места происхождения товара (НМПТ), в частности. Они также расскажут о конкурентных преимуществах для предприятий, которые дает регистрация этих обозначений, об отличиях между ГУ и НМПТ, о правильном подаче заявки на регистрацию ГУ и НМПТ в электронном виде, о пошлинах за регистрацию ГУ и НМПТ, а также льготах по их уплате, о мировом опыте использования ГУ и НМПТ, трендах развития этих объектов интеллектуальной собственности в России, охраняемых объектах ИС (изобретения, программы, товарные знаки), правилах правовой охраны и защиты прав.

В семинаре примут участие специалисты ФИПС: заместитель начальника Центра по взаимосвязям с органами власти Денис Савченко, начальник отдела экспертизы заявок на НМПТ и ГУ ФИПС Алексей Сычев, главный государственный эксперт по интеллектуальной собственности Ирина Самохвалова. Руководитель группы по интеллектуальной собственности ЦТТ ТюмГУ, патентный поверенный Волосников Александр Павлович, эксперт по товарным знакам ТПП Тюменской области Ольга Лагута также примут участие в семинаре.

Семинар призван содействовать росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров, развитию территориальных брендов, которые станут важным источником пополнения региональных бюджетов. Директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов и президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева выступят с приветственным словом на мероприятии.

Регистрация ГУ или НМПТ может быть полезна для любого бизнеса, особенно начинающего, который стремится завоевать новые рынки и перейти на международный уровень. Регистрация создает условия для безопасного развития бизнеса и гарантирует защиту прав на объекты интеллектуальной собственности. Это гарантия того, что когда бренд станет известным в широких кругах, он будет всесторонне защищен.