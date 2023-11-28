Китай и Африка как партнеры тюменцев - тема экспортного форума

Тюменский экспортный форум пройдет 1 декабря в Технопарке при поддержке правительства области.
Как напоминают организаторы, ТЭФ-2023 станет юбилейным, пятым. Это масштабное международное мероприятие для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов участниками внешнеэкономической деятельности, экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта.
Ключевой темой мероприятия станет сотрудничество региона с Китаем и странами Африки.
В программе: пленарное заседание; бизнес-диалоги в формате круглого стола; экспертные сессии и мастер-классы, участие бесплатное.
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