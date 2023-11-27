В ближайшие 5 лет в Тюменском районе может возникнуть дефицит энергомощности

Фото - пресс-службы департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень»

Согласно расчету перспективных электрических нагрузок, темпы индивидуального жилищного строительства в Тюменской области и отсутствие комплексных заявок на технологическое присоединение могут привести к дефициту энергомощности свыше 150 МВт уже в течение 5 лет, сообщает пресс-служба компании "Россетти Тюмень".

Выводы сделали на основании анализа генпланов муниципальных образований Тюменского района, перспективная застройка которых предполагает 38 тысяч участков под ИЖС. Вопросы повышения надежности электроснабжения директор Тюменских электросетей Сергей Хотненко обсудил с администрацией Тюменского района и главами муниципальных образований.

На совещании подвели промежуточные итоги работы в 2023 году и рассказали о подготовке электросетевого комплекса к прохождению пиковых зимних нагрузок. Так, в Переваловском МО специалисты заменили 4,5 км провода на самонесущий изолированный с большим сечением, обновили более 200 изоляторов на ЛЭП и отремонтировали 33 трансформаторных подстанции. На линиях электропередачи со сверхнормативной протяженностью, которые расположены в зонах Тюменского района с прогнозируемым риском, специалисты установили 18 вольтодобавочных трансформаторов.

В рамках инвестиционной программы завершена реконструкция распределительного пункта 10 кВ "Успенка", обеспечивающего электроснабжение нескольких населенных пунктов района. Выполнен капитальный ремонт сетевой инфраструктуры в Андреевском МО, проводятся работы в Каменском МО.

Отдельной темой стало обеспечение энергобезопасности граждан, находящихся в тяжелом состоянии и проходящих госпитализацию. Сергей Хотненко отметил, что энергетики на время технических мероприятий задействуют резервные источники электроснабжения для питания больниц, ФАПов и иных социально значимых объектов.

"Учреждения, в которых проходят лечение пациенты, в том числе ветераны, должны быть обеспечены электроэнергией по I и II категориям надежности. Администрациям муниципальных образований важно проверить соответствие категорий надежности электроснабжения у соцобъектов и, при необходимости, направить заявку на техприсоединение в целях изменения категории надежности для мест госпитализации и лечения граждан", – прокомментировал руководитель.