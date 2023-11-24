ИИ-решение тюменцев отмечено спецпризом премии "Лидеры искусственного интеллекта"

Тюменское ИИ-решение завоевало спецприз на первой Национальной премии "Лидеры искусственного интеллекта", церемония награждения лауреатов с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минцифры Максута Шадаева прошла на международной конференции "AI Journey" "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Тюменская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству номинированных на премию ИИ-решений и отмечена специальном призом за разработку и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений.

Благодаря этой системе в регионе на 97,6% снизилась доля пациентов с высоким и очень высоким уровнями риска, не состоящих на диспансерном учете; на 9% уменьшился уровень риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов; на 6,1% снизилась смертность от болезней системы кровообращения.

Директор департамента информатизации ТО Станислав Логинов: