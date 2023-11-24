День Тюменской области начинается на ВДНХ

День Тюменской области стартует на форум - выставке “Россия” в Москве, меропрятия пройдут в павильоне 75, где сегодня открылись торговые ряды. Посетители могут оценить лучшие продукты тюменских производителей, изделия из кости, ковры ручной работы и многое другое.
В 15:00 (мск) на главной сцене дадут старт программе "Тюменская область — территория возможностей". В 15:40 (мск) в павильоне D – презентация туристических маршрутов Тюменской области и розыгрыш призов.
Информцентр региона сообщает, что губернатор Александр Моор уже посетил стенд региона и пригласил всех на День Тюменской области.
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