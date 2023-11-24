Тюменские муниципалитеты конкурсами побуждают развивать туристско-краеведческие направления

В Тюменской области проходит конкурс с ресурсной поддержкой среди муниципальных образований на лучшую организацию работы по туристско-краеведческой направленности. Учитывается работа с января 2022 года по 30 сентября 2023 года. Форма проведения – заочная. Победители получат комплект туристского оборудования и снаряжения.
Для участия в конкурсе участникам необходимо до 30 ноября 2023 года направить на электронный адрес: turism@pioner72.ru
- заявку на участие в конкурсе;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку-мониторинг;
- конкурсные материалы и перечень конкурсных материалов, оформленных в соответствии с требованиями Положения.
Письмо направлять с пометкой "Конкурс с ресурсной поддержкой".
Дополнительная информация о порядке проведения мероприятия по телефону Центра туризма и краеведения ДТиС "Пионер": 8 (3452) 29-02-10 (доб. 143).
Ознакомиться с положением и скачать формы документов для заявки можно по ссылке.
Конкурс проводится департаментом физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и ГАУ ДО ТО "Дворцом творчества и спорта "Пионер", Региональным ресурсным центром детско-юношеского туризма и краеведения Тюменской области.
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