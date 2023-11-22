Аграрии Заводоуковского городского округа второй год подряд лучшие в сфере АПК

Переходящее знамя губернатора Тюменской области второй год подряд у Заводоуковского городского округа. Вручение состоялось на торжественном подведении итогов областного соревнования по отраслям сельского хозяйства за 2023 год, сообщил губернатор Александр Моор.

Второе место вновь занял Исетский район, на третьей позиции – Упоровский район.

"Сельские труженики сработали, как всегда, ударно. По предварительным данным, мы первые в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых и зернобобовых, картофеля и овощей открытого грунта. Лично поздравил аграриев с отличным результатом!" - сообщил Моор.

Ранее департамент АПК сообщил о результатах уборочной страды. После доработки валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил почти 1,544 млн тонн при средней урожайности более 21 центнера с гектара. Выше всех в среднем собирали хозяйства Заводоуковского городского округа — 28,3 ц/га. А лидерами стали аграрии предприятия "Падунское", собрав почти 41 центнер с гектара. Картофеля собрано почти 210 тысяч тонн при средней урожайности в 267 центнеров с гектара, овощей открытого грунта - почти 45 тысяч тонн (454 ц/га).

В Тюменской области аграрии сеют пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен, картофель, свеклу, морковь, капусту, лук. Также несколько хозяйств области экспериментируют с выращиванием подсолнечника, чеснока и горчицы. Кроме того, в области все большее распространение получают ягодные сады смородины, черноплодной рябины, облепихи.