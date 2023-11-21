Программа по развитию ЖКХ Тюмени способствуют снижению аварий на сетях

Постоянная комиссия по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы на очередном заседании рассмотрела реализацию программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства города за 2022 год, а также развитие системы водоснабжения и водоотведения и темпы выявления бесхозяйных сетей.

Замглавы города Владимир Кильтау сообщил, что на выполнение муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени на 2021–2026 годы" в 2022 году израсходовано 2,180 млн рублей. Все мероприятия в рамках программы проводятся согласно установленным планам, исполнение ключевых показателей за 2022 год и в текущем году можно назвать успешным, результат горожане могут наблюдать в виде повышения качества воды и в целом водоснабжения - жалоб от жителей на сложности с ресурсами стало меньше. "Вся наша работа совместно с организациями-ресурсниками и прочими коллегами была замечена на федеральном уровне. По итогам расчета престижного индекса за 2022 год город Тюмень занял второе место среди крупных городов с населением от 250 тысяч человек", – резюмировал Кильтау.

Председатель гордумы Светлана Иванова, подводя итоги заседания, подчеркнула важность работы администрации города по выявлению бесхозяйных коммунальных сетей и передачи их на содержание ресурсосберегающим организациям, так как это значительно снижает вероятность возникновения коммунальных аварий и повышает качество услуг населению. Также спикер поддержала идею посещения реконструируемых объектов "Тюмень Водоканала", это позволит депутатам лично оценить масштаб и качество принимаемых в рамках концессии решений. "Цифры в докладах - это одна история. Важно выезжать на объекты, где реализуется программа, чтобы видеть, как затраченные деньги трансформируются в нужное, доброе дело для наших граждан, чтобы мы понимали, какие ресурсы задействованы в этой серьёзной работе, каким к 2031 году будет итог реализации концессии и всё, что связано и с водоснабжением, и с качеством воды, и с водоотведением в городе Тюмени", - пояснила Светлана Иванова.

"Основная цель в сфере ЖКХ — повысить качество предоставляемых услуг, надёжность систем ресурсосбережения и энергетическую эффективность. Плановая работа идет, она имеет положительную динамику", — сообщил журналистам председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов.