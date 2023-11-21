В Тюмени открыли четвертый экодом

Новый экодом открылся в Тюмени 21 ноября - новая просветительская площадка "Кристалл" от ТЭО и компании "СИБУР" с пунктом приема вторсырья заработала у одноименного торгового центра (Менделеева 1/3).

"Кристалл" стал четвертым мультицентром в городе и пятым в Тюменской области. В экодоме можно сдать вторсырье для дальнейшей переработки посещать экоуроки и мастер-классы; читать художественную и образовательную литературу из экобиблиотеки; играть в настольные игры; обменивать старые книги на новые. Все мероприятия проекта "Экодом" — бесплатные.

Ранее экодом открыли в Тобольске, но не в отдельном помещении, а в центре гимнастики. Осмотрев эту локацию, губернатор Александр Моор оценил практичность и целесообразность такого решения (у всех на виду и поток посетителей постоянный) и предложил организаторам проекта рассмотреть возможность применения такого формата в Тюмени и других населенных пунктах.