ВТБ профинансирует на 1,9 млрд рублей строительство жилого комплекса в Тюмени

Застройщик "Футуро" получит кредит от ВТБ на 1,9 млрд рублей сроком на четыре года на возведение ЖК Futuro с концепцией комфорт-класса у пересечения улицы Ставропольской и Червишевского тракта в Тюмени, сообщает пресс-служба банка.
Двухподъездный дом в 23 и 14 этажей рассчитан на 321 квартиру и должен быть готов к сдаче в четвертом квартале 2025 года. Помимо застройки и обустройства подземного паркинга, баскетбольной площадки и разноуровневого благоустройства, проект предполагает обновление городского сквера. Руководитель застройщика "Футуро" Вадим Коровин считает, что новый ЖК станет точкой притяжения и преображения всего района.
Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:
В этом году мы открыли финансирование для тюменских застройщиков на 8,6 млрд рублей. Это в несколько раз превышает показатель аналогичного периода в 2022 году. Нам важно поддержать отрасль, интересные и амбициозные проекты, которые преображают городские пространства, создают комфортную среду для жителей.
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