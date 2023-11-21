ВТБ профинансирует на 1,9 млрд рублей строительство жилого комплекса в Тюмени

Застройщик "Футуро" получит кредит от ВТБ на 1,9 млрд рублей сроком на четыре года на возведение ЖК Futuro с концепцией комфорт-класса у пересечения улицы Ставропольской и Червишевского тракта в Тюмени, сообщает пресс-служба банка.

Двухподъездный дом в 23 и 14 этажей рассчитан на 321 квартиру и должен быть готов к сдаче в четвертом квартале 2025 года. Помимо застройки и обустройства подземного паркинга, баскетбольной площадки и разноуровневого благоустройства, проект предполагает обновление городского сквера. Руководитель застройщика "Футуро" Вадим Коровин считает, что новый ЖК станет точкой притяжения и преображения всего района.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов: