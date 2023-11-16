Управление автодорог Тюменской области ведёт подготовку к реконструкции Салаирского тракта

В рамках реконструкции автомобильной дороги "Тюмень-Салаирка-гр. Свердловской области" предполагается расширение проезжей части до 4 полос. В связи с этим в границы проектируемой дороги попадают участки, которые могут быть изъяты для государственных нужд Тюменской области, сообщает ГУС ТО.

Полный перечень участков, попадающих в границы дороги, определён распоряжением Главного управления строительства Тюменской области от 09.11.2023г № 134-Р.

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости, а также подать заявление об учёте прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества в течение 60 дней.

Граждане и представители юридических лиц могут ознакомиться с проектом межевания территории в ГКУ ТО УАД по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 143, корп.2, в рабочее время с 09.00 до 18.00.