Фармасинтез-Тюмень в 2024 году запустит собственный научный центр

ООО "Фармасинтез-Тюмень" ведет строительство центра разработки и внедрения технологий (R&D), запуск которого запланирован на начало 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.

"В 2024 году будет запущен крупный, прогрессивный R&D центр, позволяющий значительно расширить наш научный потенциал и увеличить выпуск новых лекарственных форм. Задача центра - это разработка готовых лекарственных форм полного цикла", - указано в сообщении.

Отмечается, что за 2022-2023 годы компания уже разработала большое количество новых гормональных, сахароснижающих, противосудорожных, кардиологических препаратов, антиагрегантов, витаминов и прочее.

Завод "Фармасинтез-Тюмень" основан в 2015 году. В 2016 году на площадке предприятия помимо цеха по производству жидких лекарственных форм запущен цех твердых форм, где начато производство сахароснижающих препаратов. В 2018 году завод вошел в национальный реестр ведущих промышленных предприятий России, заключено соглашение между правительством Тюменской области и ООО "Фармасинтез-Тюмень" о строительстве двух новых цехов по производству гормональных препаратов, а также крупного складского комплекса.В 2022 году на базе предприятия построен высокотехнологичный завод по производству гормональных и рентгеноконтрастных препаратов. Введенное в эксплуатацию и не имеющее аналогов в России производство гормональных лекарственных препаратов претендует стать одним из крупнейших в Европе.

На всех этапах реализации проекта предприятию оказана административная и информационная поддержка Инвестиционного агентства, правительственной структуры, занимающейся привлечением инвестиций и сопровождением инвестиционных проектов на территории региона.