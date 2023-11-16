Завод Фармасинтез-Тюмень заначительно увеличил выпуск лекарственных препаратов

В ООО "Фармасинтез-Тюмень" по итогам 2023 года значительно увеличились объемы производства по целому ряду препаратов, наибольший рост наблюдается по выпуску рентгеноконтрастных и гормональных препаратов, сообщате пресс-слжуба комании.

Согласно промежуточным итогам 2023 года, с 1 полугодия 2022 по 1

полугодие 2023 года более чем в 5 раз увеличился выпуск рентгеноконтрастных препаратов, более чем в шесть раз гормональных препаратов.

"Фармасинтез-Тюмень" - фармацевтический научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке и производстве антибактериальных, гипогликемических, антиретровирусных, рентгеноконтрастных, иммунодепрессивных и гормональных лекарственных препаратов, включая комбинированные оральные контрацептивы. На сегодняшний день получено более 100 регистрационных удостоверений, включая удостоверения на лекарственные препараты заместительной гормональной терапии, оральной контрацепции и лечения гинекологических заболеваний, связанных с нарушением эндокринного статуса.На предприятии работают около 860 человек.

В 2022 -2023 годы на заводе запущено 7 новых производственных линий. Компания выпустила в гражданский оборот линейку гормональных препаратов для женщин - полных аналогов зарубежных препаратов. Линейка состоит из 13 наименований комбинированных оральных контрацептивов, 6 наименований лекарственных средств для заместительной гормонотерапии и 3 наименований препаратов для экстренной контрацепции и медицинского аборта.

В этот же период пополнился портфель препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава России.

Количество наименований выросло более чем в два раза - общий список выпущенных препаратов составляет более чем 80 наименований.