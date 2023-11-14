Более 650 природных пожаров потушили в Тюменской области за пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в Тюменской области в этом году длился с 3 апреля по 27 октября, за то время на территории региона было ликвидировано 222 лесных и 435 ландшафтных пожаров, сообщает информационный центр правительства ТО.

В лесах было ликвидировано 222 лесных пожара на площади 28 526 га. 52,7% возгораний произошло по вине человека. Почти 23% — грозовые явления и 15% — переход с земель иных территорий.

435 ландшафтных пожаров было потушено лесопожарными формированиями на площади 22 500 га.

Более 3 200 километров минерализованных полос выполнено и обновлено вокруг населенных пунктов и объектов Тюменской области.

Для борьбы с ландшафтными пожарами применялась авиационная техника — Ил-76, Ми-8, Ми-26, Ка-32.

При патрулировании территорий использовались 54 беспилотных летательных аппарата. В 2024 году планируется приобрести три беспилотника.