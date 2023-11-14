Заводоуковск стал призером конкурса по лучшим муниципальным практикам в РФ

Фото - https://t.me/KasenovaSA

Заводоуковский городской округ вошел в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 2023 года, об итогах конкурса сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что российские города и сельские поселения работают над улучшением и повышением качества жизни своих граждан, о чем свидетельствует ежегодный рост заявок на конкурс:

В этом году из 78 регионов было подано более 1 300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10 процентов больше, чем в прошлом году. И это самый большой результат за все время проведения конкурса.

Заводоуковский городской округ занял второе место в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления". Всего в этой номинации на конкурс поступило 297 заявок из 65 регионов.

Комментируя успех, глава муниципалитета Светлана Касенова назвала этот результат закономерным: