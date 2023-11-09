Тюменская служба занятости поможет получить первый трудовой стаж

Кадровый центр "Работа России" Тюменской области реализует несколько мероприятий по трудоустройству молодежи, среди которых можно выделить четыре основных блока. Это:

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;

профессиональная ориентация, социальная адаптация на рынке труда;

субсидирование рабочих мест;

организация стажировки на предприятиях.

Евгений Пивень из села Казанского после получения диплома сварщика долге время самостоятельно искал работу, но безуспешно. С помощью специалистов кадрового центра "Работа России" Тюменской области он нашел подходящую работу. В настоящее время молодой человек проходит стажировку в компании "Феникс".

Молодой человек отмечает, что стажировка помогает ему приобрести знания, опыт и навыки. Также он учится общаться в коллективе и получает оценку своей работы, за что выражает благодарность своему наставнику.

Продолжительность стажировки составляет не более трех месяцев. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке, также выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.

Стажировку по полученной специальности могут пройти:

- выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;

- граждане, ищущие работу;

- студенты, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.

Вопросы об участии в программе можно задать в любом отделении кадрового центра "Работа России" Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.