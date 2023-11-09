Тюменская служба занятости поможет получить первый трудовой стаж

Кадровый центр "Работа России" Тюменской области реализует несколько мероприятий по трудоустройству молодежи, среди которых можно выделить четыре основных блока. Это:
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;
профессиональная ориентация, социальная адаптация на рынке труда;
субсидирование рабочих мест;
организация стажировки на предприятиях.
Евгений Пивень из села Казанского после получения диплома сварщика долге время самостоятельно искал работу, но безуспешно. С помощью специалистов кадрового центра "Работа России" Тюменской области он нашел подходящую работу. В настоящее время молодой человек проходит стажировку в компании "Феникс".
Молодой человек отмечает, что стажировка помогает ему приобрести знания, опыт и навыки. Также он учится общаться в коллективе и получает оценку своей работы, за что выражает благодарность своему наставнику.
Продолжительность стажировки составляет не более трех месяцев. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке, также выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.
Стажировку по полученной специальности могут пройти:
- выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
- граждане, ищущие работу;
- студенты, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.
Вопросы об участии в программе можно задать в любом отделении кадрового центра "Работа России" Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.
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