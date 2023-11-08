Модернизированный кадровый центр на выставке "Россия" поможет с поиском работы в разных регионах РФ

На международной выставке-форуме "Россия" 4 ноября открылась экспозиция Минтруда России "Семья. Работа. Долголетие". Экспозиция разделена на три пространства: заботы и возможностей, поддержки и карьеры.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что кспозиция "Семья. Работа. Долголетие" показывает результаты последовательной командной работы во исполнение поручений президента:

Это, в первую очередь, создание целостной системы поддержки семей с детьми. Здесь можно будет визуально увидеть тот путь, который мы прошли вместе с регионами и Социальным фондом по выстраиванию системы, а самое главное – получить помощь в оформлении мер поддержки в консультационном пункте Соцфонда. Но социальная сфера, нацпроект "Демография" – это не только материальная поддержка семей с детьми. Это еще и возможности для молодежи и взрослых, бабушек и дедушек. Также на стенде будет представлен кадровый центр "Работа России", где можно будет пройти профориентацию, подобрать интересные вакансии или программу переобучения. Всего за 161 день выставки на стенде "Семья. Работа. Долголетие" запланировано более 600 мероприятий. Надеемся, каждый найдет интересное для себя.

Пространство карьеры занимает модернизированный кадровый центр "Работа России". Гости выставки смогут пройти профориентирование, найти работу мечты и увидеть профессии будущего. Карьерные консультанты помогут определиться с обучением по интересующим профессиям и пригласят на тематические мастер-классы и лекции, которые будут проходить на протяжении всей выставки. Соискатели смогут пройти профессиональную самодиагностику, записаться на программы обучения и переквалификации.

Для готовых к переезду в другой регион на выставке организуют презентации работодателей о возможностях старта карьеры на Камчатке, в Амурской области, в Якутии и других регионах России.

Для того, чтобы посетители выставки могли получить развернутые консультации, встречать гостей будут действующие работники клиентских служб Социального фонда, региональных центров занятости и будущие социальные работники – студенты РГСУ.

В период выставки для гостей павильона пройдет более 600 мастер-классов, лекций, встреч, кинопоказов и детских мероприятий. Следите за расписанием мероприятий в наших социальных сетях и на странице Минтруда России на сайте "Россия".

Выставка открыта с 10:00 до 21:00 по вторникам–четвергам и с 10:00 до 22:00 с пятницы по воскресенье. Экспозиция продлится до 12 апреля.