Тюменцы во втором сезоне конкурса "Росмолодежь.Гранты" выиграли почти 5,5 млн рублей на свои проекты

Девять жителей Тюменской области на свои проекты получили 5 453 000 рублей по итогам второго сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты", самый крупный грант среди тюменцев - у автора инициативы "Дело смелых" Анны Безбородовой, сообщает информационный центр правительства ТО.

Безбородова получила грант в 900 тысяч рублей на проект, который, по ее словам, "позволит с помощью новых интерактивных форматов в профориентационной деятельности в игровой форме привлечь внимание целевой аудитории к агропромышленному комплексу Тюменской области".

Всего эксперты конкурса рассмотрели 9 116 инициатив. 606 проектов стали победителями на общую сумму 324, 27 млн рублей.