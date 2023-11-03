Тюменская область откажется от регионального приложения по оплате ЖКХ

Мобильное приложение "Госуслуги.Дом" пришло на смену региональному приложению "ЖКХ72". Его функционал полностью перекрывает "ЖКХ72", поэтому с 1 апреля 2024 года последнее выведут из эксплуатации, сообщается на сайте правительства ТО.

Приложение "Госуслуги. ДОМ" создано Минстроем России как единое мобильное приложение в сфере ЖКХ. В нем можно оплачивать коммунальные услуги, отправлять показания приборов по лицевым счетам, просматривать статистику потребления по услугам и т.д.