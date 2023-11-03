Тюмень до нового года поставит на городские маршруты 34 новых автобуса

Губернатор Александр Моор подписал постановление о выделении около 600 млн рублей на приобретение пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени.

"Уже в ноябре в областную столицу прибудут 34 современных комфортабельных машины "ЛиАЗ". 12 из них работают на экологически чистом метане. По плану новые автобусы должны выйти на линию до конца 2023 года", - сообщил глава регина в своем телеграм-канале.

Общественным транспортом регулярно пользуется большинство жителей региона, поэтому обновление автопарка - одна из приоритетных задач власти, пояснил Моор. По его словам, в целом на замену подвижного состава в муниципалитетах Тюменской области в ближайшие три года будет направлено более 5,5 млрд рублей.