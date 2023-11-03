В Тюмени обсудили вопросы промышленной безопасности и профилактики травматизмом

Семинар по промышленной безопасности и охране труда для сотни руководителей и специалистов организаций, представителей Нефтегазового кластера и Торгово-промышленной палаты о рганизоовал испытательный центр по сертификации ООО "ПромМаш Тест".

На семинаре обсуждались вопросы управления профессиональными рисками, цифровизации специальной оценки условий труда (СОУТ), автоматизации процессов по охране труда, взаимодействия с учебными организациями по обучению и проверке знаний требований охраны труда.

Отдельным блоком обсуждался аудит как инструмент профилактики нарушений по промышленной безопасности и изменения правил проведения экспертизы промышленной безопасности, которые утверждены в приказе Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

О состоянии условий и охраны труда в Тюменской области рассказал начальник отдела экспертизы условий и охраны труда дептруда ТО Радик Сулейманов. Он охарактеризовал общую ситуацию с производственным травматизмом в регионе, обратил особое внимание на причины и виды несчастных случаев. Также отметил недостаток контроля за производством работ со стороны руководителей линейного, среднего и высшего звена.

В заключение семинара участники познакомились с сервисами, способствующими профилактике и предупреждению производственного травматизма. Данные сервисы размещены на порталах "Онлайнинспекция.рф" и "Работа России".