Россети требуют проверить на добросовестность тюменских застройщиков

В компании "Россети Тюмень" на заседании шШтаба по обеспечению надёжной работы объектов электросетевого комплекса решено обратитья в облпрокуратуру из-за подозрения застойщиков в намеренном введении в заблуждение покупателей недвижимости в в коттеджном поселке Озерный-2 Переваловского муниципального образования, сообщает пресс-служба компании.

Ранее жители Перевалово, в том числе упомянутого поселка, записали открытие оращение к властям с жалоой на низкое напряжение в сети и регулярное отключение электроэнерии.

"Дезинформирование потребителей, оказавшихся незаконно подключенными к электрическим сетям, привело к административным правонарушениям, перегрузке электрической сети и снижению качества жизни в период отопительного сезона", - подчеркнули в компании.

24 октября в результате перегруза трансформаторной подстанции № 3115 без света остались жители коттеджных поселков Озерный, Озерный-2 и части села Перевалово. Причиной стало бездоговорное потребление электроэнергии. Порядка 20 незаконно подключенных домовладений спровоцировали критическое превышение нормативных параметров электроустановки. При этом год назад мощность этой трансформаторной подстанции была увеличена почти вдвое в соответствии с заявками на техприсоединение и обеспечивала надежное электроснабжение добросовестных потребителей.

Для решения вопроса энергетики провели встречу с жителями населенного пункта. В ходе совместного брифинга представители "Россети Тюмень" и администрации Тюменского района рассказали, что из 20 собственников домов только 9 перед заселением в новостройки подали заявку на подключение электричества. При этом срок исполнения обязательств, включая установку дополнительной подстанции и приборов учета, в соответствии с договорами – декабрь 2023 года.

"Сами жители, оказавшиеся в затруднительной жизненной ситуации, пояснили, что дом продавался с уже подведенным электричеством. По словам собеседницы с улицы Юности, представители продавца, застройщика и риелторы агентства недвижимости "Сова" проигнорировали вопрос о правомерности выполненного подключения к сети. "Продавец сообщил, дом подключен к электричеству, все будет в порядке и никого не отключат", – поделилась пострадавшая", - сообщили в компании.

Учитывая высокую социальную значимость случившегося, компания "Россети Тюмень" намерена направить обращение в прокуратуру с просьбой установить фигурантов событий с признаками намеренного введения в заблуждение покупателей новостроек.