Тюмень и Тобольск встретят железнодорожный круиз "В Сибирь"

В ноябрьские праздники Тюменская область встретит осенний железнодорожный круиз. Познакомиться со старейшими русскими городами Сибири на комфортабельном туристическом поезде приедет 80 человек.

Традиционно тур рассчитан на 6 дней и 5 ночей. В составе шесть вагонов с различным уровнем комфортности: купе, СВ и люкс.

Поезд отправится из Москвы и утром 5 ноября прибудет в Тюмень, где его пассажиров встретят с настоящим сибирским гостеприимством. Затем гости отправятся в Музей Г. Е. Распутина в селе Покровское, побывают на автобусно-пешеходной обзорной экскурсии по Тюмени, отдохнут на термальном курорте, прогуляются по вечерней набережной и попробуют блюда сибирской кухни в одном из ресторанов.

Завершится вечер в поезде по дороге в Тобольск. На следующий день, 6 ноября, в древней столице Сибири туристов ждет не менее насыщенная программа. Гости посетят Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь и загородный комплекс "Абалак", совершат атмосферную прогулку по территории Тобольского кремля и Базарной площади, поучаствуют в экскурсии в музее "Дворец наместника" и Музее Семьи Императора Николая II. Завершат знакомство с городом в тематическом парке "Тобол", где окажутся в декорациях одноименного фильма и станут участниками интерактивного представления.

Последний город круиза, Пермь, представит свою экскурсионную программу, после этого туристы вернутся в Москву.

Следующий железнодорожный тур отправится в Сибирь на новогодние праздники. Планируется, что он будет более масштабным: к услугам пассажиров будет подано 10 комфортабельных вагонов с рестораном.