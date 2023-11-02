Эксклюзивную для Тюмени развязку сдали раньше срока на год

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В Тюмени на год раньше открыли третий уровень развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, протяженность объекта — более 7 км, сообщает информцентр правительства ТО. Это первая трехуровневая дорога в регионе.

По новому третьему ярусу можно проехать в микрорайон Тарманы, что позволит значительно разгрузить участок дороги по улице Дружбы.

"Развязка стоит на пересечении магистралей, которые ведут к нашим соседям в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. Это удобно и для тюменцев, и для людей, которые следуют транзитом через Тюмень",- отметин начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Развязка — часть большого инфраструктурного проекта по созданию из улицы Мельникайте магистрали непрерывного движения. Сейчас в администрации города Тюмени разрабатывают проектную документацию для продолжения улицы до Велижанского тракта.