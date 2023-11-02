Переименованную автомагистраль М-12 продлят до Тюмени

Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 "Восток". Постановление, закрепляющее эти изменения в перечне автодорог федерального значения, подписал Михаил Мишустин. Теперь в официальных документах маршрут должен излагаться в новой редакции Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень.

"В М-12 включат: часть автодороги М-7 "Волга" Казань – Дюртюли, строящийся участок Дюртюли – Ачит, отрезок трассы Р-242 от поселка Ачит до Екатеринбурга и дорогу Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Это даст возможность завершить проект уже в 2024 году", - пишет ГУС ТО.

Трасса М-12 "Восток" обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия, тем самым придав их экономике дополнительный импульс к развитию.