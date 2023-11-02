Тюменская область направила более 172 млн рублей на сохранение культурного наследия

Более 172 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области в 2023 году на работы по сохранению объектов культурного наследия, сообщает информцентр правительства ТО.

По региональной госпрограмме "Сохранение и использование объектов культурного наследия" в этом году продолжается реставрация живописи в Церкви Спаса в Тюмени, завершение работ запланировано на 1 квартал 2025 года, а также продолжается разработка проекта реставрации гостиного двора на Базарной площани в Тобольске.

За счет субсидий, предоставленных Тобольску из регионального бюджета, разработаны проекты реставрации 13 могил на Завальном кладбище, выполнены противоаварийные работы на старинном жилом доме №7, начаты и продолжаются противоаварийные работы на доме №8 по улице Семакова,

Всего в Тюменской области учтено 1 982 объекта культурного наследия. В единый государственный реестр включены 648 из них, в том числе 170 объектов федерального значения и 478 – регионального значения, сообщила председатель областного Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева.