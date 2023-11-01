Более 24 млн рублей получат 16 тюменских СОНКО на проекты по поддержке участников СВО

Более 24 млн рублей получат 16 тюменских СОНКО на реализацию своих проектов. Подведены итоги спецконкурса грантов губернатора Тюменской области. В нем участвовали социально ориентированные некоммерческие организации, которые работают с ветеранами СВО и членами их семей, сообщается в телеграм-канале губернатора Александра Моора.
Большая часть проектов направлена на социальную адаптацию и психологическую поддержку участников СВО. Общественники помогут военным вернуться к мирной жизни.
Среди победителей также проекты, которые будут реализованы вместе с общественными организациями Краснодона и Краснодонского района. Они касаются поиска пропавших бойцов, патриотического воспитания и формирования активной гражданской позиции молодежи.
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