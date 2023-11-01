Тюменская область в топ-3 популярных турнаправлений на ноябрьские праздники

Тюменская область вошла в топ-3 самых популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники у жителей нашей страны. Такой информацией поделился портал газеты "Известия" со ссылкой на туроператора "Алеан", сообщила директор лепатрамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Наибольшим спросом при бронировании у отдыхающих пользуются отели и базы отдыха с горячими источниками. "В ноябрьские праздники мы традиционно открываем термальный сезон и приглашаем всех поучаствовать в этом ярком событии. Отдохнуть, зарядиться здоровьем и хорошим настроением в уникальных минеральных водах – наследниках древнего Западно-Сибирского моря",- сообщила Трофимова.

Большой поток гостей будет из разных регионов, основную долю составят туристы из Югры, Ямала, Свердловской, Челябинской и Омской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.