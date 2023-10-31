Тюменская область завершила уборку урожая

Аграрии Тюменской области в этом сезоне собрали 1, 685 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 727 тысяч гектаров. Урожайность составила 23 центнера с гектара. На сегодня это один из самых высоких показателей в Уральском федеральном округе, сообщил губернатор Александр Моор.

Регион также лидирует в УрФО по урожайности картофеля и овощей открытого грунта. При потребности региона в 144 тысячах тонн "второго хлеба" в этом году собрали почти 210 тысяч тонн. Средняя урожайность — 267 центнеров с гектара.

Собрали почти 45 тысяч тонн овощей открытого грунта. Средняя урожайность - 454 центнера с гектара — позволила тюменцам и здесь занимать 1 место в УФО по оперативным данным.

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По данным депАПК, в Тюменской области аграрии сеют пшеницу, овес, ячмень, горох, кукурузу, рапс, лен. Производят весь "борщевой набор" - картофель, свеклу, морковь, капусту, лук. Несколько хозяйств области имеют экспериментальные посевы подсолнечника, чеснока и горчицы. Кроме того, в области все большее распространение получают ягодные сады смородины, черноплодной рябины, облепихи.