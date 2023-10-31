Прокуратура проверит информацию о перебоях с электричеством в Перевалово

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту отключения электроэнергии в селе Перевалово Тюменского района, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Жители Перевалово в открытом обращении сообщили о проблемах с электроснабжением быстро растущего села, заметном снижении напряжения в сети с 12 октября и возгорании трансформаторной подстанции в ночь с 24 на 25 октября, что привело к массовому отключению электроснабжения.

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту, в ходе которой установить обстоятельства и причины происходящего. Результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура.

В компании "Россети Тюмень" пояснили, что 27 октября вместе с администрацией Переваловского МО и журналистами ТК "Регион Тюмень" выявили 17 фактов хищения электроэнергии в Переваловском муниципальном образовании. Специалисты установили, что кратное превышение установленной мощности вследствие энерговоровства привело к выводу из строя трансформаторной подстанции вечером 24 октября – без света тогда остались жители коттеджных поселков Озерный, Озёрный-2 и часть села Перевалово. Незаконные действия приводят не только к технологическим нарушениям, но и становятся причиной низкого напряжения, а также приводят к продолжительным внеплановым ремонтам энергооборудования.